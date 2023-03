Liber’T à l’Art Puy-Saint-Martin Puy-Saint-Martin Catégories d’Évènement: Drôme

Liber'T à l'Art, 1 avril 2023, Puy-Saint-Martin. Le Temple, 2 rue du Temple Puy-Saint-Martin Drôme

2023-04-01 14:00:00 – 2023-04-02 18:00:00

Drôme Puy-Saint-Martin Dans le cadre des J.E.M.A. Libertalia accueille 24 artistes dans 14 lieux du village, dont une expo collective au Temple. Une balade à pied pour découvrir les artistes et leurs oeuvres chez les habitants de Puy Saint Martin. evenement@libertali26.org +33 6 21 98 64 91 https://www.facebook.com/profile.php?id=100090427421183 Puy-Saint-Martin

