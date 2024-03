Libérez Yseut ! Domfront Domfront en Poiraie, mercredi 10 avril 2024.

Libérez Yseut ! Domfront Domfront en Poiraie Orne

Le Roi Marc a appris l’amitié entre sa femme Yseult et Tristan. Elle est retenue prisonnière au château de Domfront ! Aidez-la à s’échapper en relevant 6 défis sur les 6 éléments du château de Domfront.

Par équipes de 5 maximum, à partir de 4 ans.

Un goûter attend les équipes à la sortie de la forteresse.

Durée estimée entre 1h et 1h30.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 15:30:00

fin : 2024-04-10

Domfront 12, place de la Roirie

Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie info@ot-domfront.com

L’événement Libérez Yseut ! Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2024-03-02 par OT de Pays de Domfront