Une pluie de poèmes pour cette journée du Printemps des poètes à Aimé Césaire : venez écouter, récitez ou déclamer vos poètes préférés en compagnie des bibliothécaires Au son du gong, à chaque heure de la journée, venez écouter ou déclamer vos poèmes préférés lors de cette journée spéciale Printemps des poètes Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder Paris 75014

13 : Plaisance (Paris) (178m) 62 : Vercingétorix (Paris) (174m)

Contact : 0145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequeAimeCesaire/ Littérature

