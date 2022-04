Libérez la Dame du Lac ! Domfront en Poiraie Domfront en Poiraie Catégories d’évènement: Domfront en Poiraie

Orne

Libérez la Dame du Lac ! Domfront en Poiraie, 2 juillet 2022, Domfront en Poiraie. Libérez la Dame du Lac ! Domfront 12, place de la Roirie Domfront en Poiraie

2022-07-02 15:30:00 – 2022-07-02 17:00:00 Domfront 12, place de la Roirie

Domfront en Poiraie Orne La Dame du Lac est retenue prisonnière au château de Domfront ! Aidez-la à s’échapper en relevant 6 défis sur les 6 éléments du château de Domfront.

Par équipes de 6 maximum, à partir de 5 ans.

Un goûter attend les équipes à la sortie de la forteresse.

Durée estimée entre 1h et 1h30. La Dame du Lac est retenue prisonnière au château de Domfront ! Aidez-la à s’échapper en relevant 6 défis sur les 6 éléments du château de Domfront.

Par équipes de 6 maximum, à partir de 5 ans.

Un goûter attend les équipes à la sortie de la… info@ot-domfront.com +33 2 33 38 53 97 La Dame du Lac est retenue prisonnière au château de Domfront ! Aidez-la à s’échapper en relevant 6 défis sur les 6 éléments du château de Domfront.

Par équipes de 6 maximum, à partir de 5 ans.

Un goûter attend les équipes à la sortie de la forteresse.

Durée estimée entre 1h et 1h30. Domfront 12, place de la Roirie Domfront en Poiraie

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Domfront en Poiraie, Orne Autres Lieu Domfront en Poiraie Adresse Domfront 12, place de la Roirie Ville Domfront en Poiraie lieuville Domfront 12, place de la Roirie Domfront en Poiraie Departement Orne

Domfront en Poiraie Domfront en Poiraie Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/domfront-en-poiraie/

Libérez la Dame du Lac ! Domfront en Poiraie 2022-07-02 was last modified: by Libérez la Dame du Lac ! Domfront en Poiraie Domfront en Poiraie 2 juillet 2022 Domfront-en-Poiraie Orne

Domfront en Poiraie Orne