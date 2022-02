Libérer le potentiel d’innovation des transports publics, épine dorsale de la mobilité urbaine PIN Ville – Université Gustave Eiffel Champs-sur-Marne Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne

Ce webinaire s’inscrit dans le cadre d’une série de réunions réunissant à la fois des collectivités, des chercheurs et des entreprises pour faire le point sur les appels à projets plus ciblés de la Mission Ville (Horizon Europe). Ce troisième webinaire fera un focus particulier sur la partie _public transport as backbone of urban mobility_

