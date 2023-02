Libération émotionnelle Les écuries de Messey, 18 mars 2023, Messey-sur-Grosne Messey-sur-Grosne.

Libération émotionnelle

2023-03-18 – 2023-03-18

EUR 90 90 Libération émotionnelle accompagnée par les chevaux :

Pour toutes celles et ceux qui veulent

s’affranchir des peurs, blocages et autres freins et ainsi découvrir leur potentiel et devenir acteur de leur vie.

Places limitées.

Chantal et Milène vous accueillent pour une journée d’exploration :

* des vies antérieures,

* des lignées familiales,

* des libérations émotionnelles

* des blessures de l’enfant intérieur

Être celui ou celle que tu souhaites devenir.

Cette journée pour :

– te libérer de tes croyances limitantes et peurs,

– percevoir la vie sous un angle différent,

– te permettre de libérer un bagage émotionnel

En collaboration avec Chantal Clerc :

Sa grande sensibilité lui permet d’accéder au monde de l’invisible, à celui de l’âme, des mémoires transgénérationnelles et karmiques, dans la conscience du corps et des émotions de ce qui se vit ici et maintenant.

Repas pris en commun, tiré du sac.

ecuries71@gmail.com https://lesecuriesdemessey.ffe.com/

