Le 28 août 1944, Soissons est libérée après plusieurs années d'occupation allemande. Chaque année, une cérémonie commémore cet événement marquant de l'histoire de Soissons.

