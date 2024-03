Libération de Limoges, 21 août 1944 Musée de la Résistance Limoges, vendredi 24 mai 2024.

Libération de Limoges, 21 août 1944 visite flash exposition Vendredi 24 mai, 12h30 Musée de la Résistance

Libération de Limoges, 21 août 1944

visite flash exposition

Le 21 août 1944, après 21 mois d’occupation, Limoges est libérée par la Résistance, armée et formée par les Alliés, unie au sein des FFI Forces Françaises de l’Intérieur.

La Libération intervient donc quelques semaines après le débarquement en Normandie et les massacres nazis de Tulle et d’Oradour-sur-Glane, quelques jours seulement après le débarquement de Provence, dans un contexte d’âpres combats.

© MRL Liesse dans les rues de Limoges