Libellules Pouilly-sur-Loire, 26 juin 2022, Pouilly-sur-Loire.

Libellules Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire

2022-06-26 15:00:00 – 2022-06-26 17:00:00 Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot

Pouilly-sur-Loire 58150 Pouilly-sur-Loire

20 EUR Daniel Magnin a débuté la photo nature en 1990 et a consacré beaucoup de temps à la prise de vues et à la rédaction d’articles pour la presse magazine comme Chasseur d’Images et Bourgogne-Nature. Appareils photo en mains, partez en balade en bord de Loire avec Daniel Magnin, photographe naturaliste. Suivez les traces de ce passionné d’odonates, vous observerez libellules et demoiselles et découvrirez leur mode de vie.

pavillondeloire@coeurdeloire.fr +33 3 86 39 54 54

