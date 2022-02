Libellules et zones humides Saint-Magne, 3 août 2022, Saint-Magne.

Libellules et zones humides Saint-Magne

2022-08-03 14:00:00 – 2022-08-03 17:00:00

Saint-Magne Gironde Saint-Magne

EUR Les zones humides, ce sont les cours d’eau, les marais, les lagunes…

Ces lieux sont indispensables pour un très grand nombre d’animaux : des oiseaux d’eau à la Loutre, des tortues Cistudes aux Lézards vivipares. Et les Libellules sont font également parties des animaux qui en sont tributaires.

Avec un animateur du Parc vous en apprendrez plus sur ces milieux fragiles et sur la faune et la flore qui y sont liées.

Animation gratuite avec le soutien financier du Département de la Gironde. A partir de 6 ans. Réservation obligatoire.

