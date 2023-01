Libellules et zones humides Brocas Brocas Brocas Catégories d’Évènement: Brocas

Landes Brocas EUR Les zones humides (ruisseaux, marais, lagunes…) sont toujours d’une grande richesse naturelle. Des plantes spécifiques y poussent, des animaux y vivent, d’autres y passent pour se désaltérer… Avec un animateur du Parc les participants pourront découvrir cette diversité parfois surprenante. Qui sait par exemple qu’une libellule commence sa vie sous l’eau avant de s’envoler dans les airs ?

