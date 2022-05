Libellules et papillons… une histoire d’ailes Les Arques Les Arques Catégories d’évènement: 46250

Limité à 25 personnes : réservation en ligne obligatoire

Site ENS : Vallée de la Masse

Site ENS : Vallée de la Masse Cette balade vous amènera près du marais des Arques pour découvrir les nombreuses libellules qui affectionnent les zones humides et les papillons qui embellissent les fleurs des prairies.

Observez, identifiez, appréhendez la biologie et les modes de vie de ces insectes aussi mystérieux que fantastiques ! Espaces naturels Sensibles (ENS) sont des réservoirs écologiques remarquables mais fragiles qui bénéficient d’un programme de gestion et de mise en valeur mené par le Conseil Départemental du Lot, en partenariat avec les collectivités locales et différents acteurs.

