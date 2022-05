LIBELLULES ET DEMOISELLES AUTOUR DE L’ÉTANG DE CLÉGREUC Vay Vay Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

2022-05-21 – 2022-05-21

Vay Loire-Atlantique Vay En partenariat avec le Département de Loire-Atlantique, l’Atlas entomologique régional vous invite à la découverte des libellules au cours d’une promenade autour de l’étang de Clégreuc. Tout public

atlas.entomologique.regional@gmail.com +33 6 82 23 42 92 https://www.aer-nantes.fr/

