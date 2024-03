Libellules et autres bêtes ailées sur l’étang Vieux Saulnay, dimanche 21 juillet 2024.

Samedi

Découverte en français ou anglais des libellules et autres insectes de Brenne.

Partons explorer le monde merveilleux des libellules et autres espèces sauvages autour de Terres de Picadon. Découvrons leur riche diversité d’habitats: marais, bois feuillus, landes sèches et bien sûr son magnifique étang. La sortie peut être annulée en cas de pluie ou de vent. 55 5 EUR.

Début : 2024-07-21 09:30:00

fin : 2024-07-21 12:00:00

Place de l’église

Saulnay 36290 Indre Centre-Val de Loire tourisme@parc-naturel-brenne.fr

