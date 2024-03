Libellule ou demoiselle ? 56760 Penestin Penestin, samedi 15 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-15T10:00:00+02:00 – 2024-06-15T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-15T10:00:00+02:00 – 2024-06-15T12:00:00+02:00

Dans le cadre du Contrat Nature « Continuités écologiques », au bord de l’eau et des marais, partons à la recherche de ces gracieux insectes et découvrons les multiples facettes de leur vie terrestre et aquatique.

Informations et réservation : CPIE Loire Océane

https://www.cpie-loireoceane.com/events/

56760 Penestin 56760 Penestin Penestin [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 45 35 96 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie-loireoceane.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cpie-loireoceane.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/libellule-ou-demoiselle-penestin.html »}] [{« link »: « https://www.cpie-loireoceane.com/events/ »}]

FAMILLE NATURE