LE LAC DU SALAGOU ET DÉGUSTATION DE PRODUITS DE TERROIR Liausson, 22 octobre 2023, Liausson.

Liausson,Hérault

Dégustez des vins et olives du terroir, lors d’une randonnée sauvage sur les berges du Salagou où l’azur et le rouge se partagent un magnifique décor aux parfums de garrigue..

2023-10-22 09:30:00 fin : 2023-10-22 12:30:00. .

Liausson 34800 Hérault Occitanie



Taste local wines and olives, during a wild hike on the banks of the Salagou where the blue and the red share a magnificent decor with the perfume of the garrigue.

Deguste los vinos y aceitunas locales en un paseo salvaje por las orillas del Salagou, donde el azul y el rojo comparten un magnífico escenario con el aroma de la garriga.

Probieren Sie Weine und Oliven aus der Region bei einer wilden Wanderung entlang der Ufer des Salagou, wo sich Azur und Rot eine wunderschöne Kulisse mit dem Duft der Garrigue teilen.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT DU CLERMONTAIS