Ferme pédagogique de Liart Liart, 12 juillet 2023, Liart.

Liart,Ardennes

Nous pouvons accueillir : – Le public famille • Tous les après-midi avec un thème d’animation différents chaque jour » Apprenti fermier », » Du blé au pain », » De la traite au fromage », » Les 3 petits cochons », » Tantimoles », » Pommes et compote » … • Les mardis et jeudis matin : » Matin mômes » découverte de la ferme spécial 0-3 ans. • Pour passer la journée à Liart : formule » Ane et plus » (randonnée le matin suivie d’une activité l’après-midi) • Le samedi, la nature est à l’honneur à la ferme avec les animations » Le samedi, la nature nous dit… » (2e samedi du mois) – Les groupes (ALSH, classes,…) L’accueil et l’animation se font toujours dans le cadre d’une activité encadrée par un animateur de la ferme. La journée à la ferme s’organise en fonction des thématiques choisies, de la taille du groupe, de la météo… Pour plus d’informations, visitez le site : www.fermepedagogiqueliart.fr ou contactez-nous au 03 24 54 48 33. Tarifs : Adulte : 7,50 euros Enfants +3ans : 4 euros Enfant -3ans : gratuit Groupes : nous contacter (au 03 24 54 48 33) Moyens de paiement : chèque, chèque vacances, espèces..

Liart 08290 Ardennes Grand Est



We can welcome : – The family public – Every afternoon with a different theme of animation each day » Apprentice farmer » , » From wheat to bread » , » From milking to cheese » , » The 3 little pigs » , » Tantimoles » , » Apples and compote » … – Tuesdays and Thursdays mornings : » Matin mômes » discovery of the farm special 0-3 years. – To spend the day in Liart : formula » Ane et plus » (hike in the morning followed by an activity in the afternoon) – On Saturdays, nature is honored at the farm with the animations » Le samedi, la nature nous dit… » (2nd Saturday of the month) – Groups (ALSH, classes,…) The reception and the animation are always done within the framework of an activity framed by an animator of the farm. The day at the farm is organized according to the chosen themes, the size of the group, the weather… For more information, visit the website : www.fermepedagogiqueliart.fr or contact us at 03 24 54 48 33. Rates : Adult: 7.50 euros Children +3 years: 4 euros Child -3 years: free Groups: contact us (at 03 24 54 48 33) Means of payment: check, vacation check, cash.

Podemos acomodar : – ¿El público familiar? Cada tarde con un tema diferente cada día »Aprendiz de granjero », »Del trigo al pan », »Del ordeño al queso », »Los 3 cerditos », »Tantimoles », »Manzanas y compota ».. Martes y jueves por la mañana: »Matin mômes », descubrimiento de la granja para niños de 0 a 3 años ? Para pasar el día en Liart: fórmula « Ane et plus » (caminata matutina seguida de una actividad por la tarde) ? Los sábados, la naturaleza ocupa un lugar privilegiado en la granja con las actividades « El sábado, la naturaleza nos cuenta » (2º sábado del mes) – Grupos (ALSH, clases, etc.) La acogida y las actividades se realizan siempre en el marco de una actividad supervisada por un animador de la granja. La jornada en la granja se organiza en función de los temas elegidos, el tamaño del grupo, el tiempo.. Para más información, visite el sitio web: www.fermepedagogiqueliart.fr o póngase en contacto con nosotros en el teléfono 03 24 54 48 33. Precios : Adultos: 7,50 euros Niños +3 años: 4 euros Niños -3 años: gratis Grupos: contactar con nosotros (en el 03 24 54 48 33) Medios de pago: cheque, cheque vacaciones, efectivo.

Wir können empfangen : – Familien – Jeden Nachmittag mit einem anderen Animationsthema pro Tag » Bauernlehrling », » Vom Weizen zum Brot », » Vom Melken zum Käse », » Die 3 kleinen Schweinchen », » Tantimoles », » Äpfel und Kompott » … – Dienstag- und Donnerstagmorgen: » Matin mômes » Entdeckung des Bauernhofs speziell für Kinder von 0-3 Jahren. – Um den Tag in Liart zu verbringen: Formel » Ane et plus » (Wanderung am Morgen, gefolgt von einer Aktivität am Nachmittag) – Samstags steht die Natur auf dem Bauernhof im Mittelpunkt mit den Animationen » Le samedi, la nature nous dit… » (2. Samstag im Monat) – Gruppen (ALSH, Schulklassen, …) Der Empfang und die Animation erfolgen immer im Rahmen einer Aktivität, die von einem Animateur des Bauernhofs betreut wird. Der Tag auf dem Bauernhof wird je nach den gewählten Themen, der Größe der Gruppe, dem Wetter… organisiert. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website: www.fermepedagogiqueliart.fr oder kontaktieren Sie uns unter 03 24 54 48 33. Preise: Erwachsene: 7,50 Euro Kinder +3 Jahre: 4 Euro Kinder -3 Jahre: kostenlos Gruppen: kontaktieren Sie uns (unter 03 24 54 48 33) Zahlungsmöglichkeiten: Scheck, Ferienscheck, Bargeld.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme