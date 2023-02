LIANE FOLY LA FOLLE REPART EN THESE ESPACE 2015 LARUNS Catégories d’Évènement: Laruns

Pyrénées-Atlantiques

LIANE FOLY LA FOLLE REPART EN THESE ESPACE 2015, 10 mars 2023 00:00, LARUNS. LIANE FOLY LA FOLLE REPART EN THESE Liane Foly. Un spectacle à la date du 2023-03-10 au 2023-06-17 20:30. Tarif : 32.0 32.0 euros. ESPACE 2015 LARUNS Pyrénées-Atlantiques . LE THEATRE BARRIERE LILLE L-2019-001135/2019-001137/2019-001138 en accord avec NEDEL LIVE présente : ce spectacle. CE CONCERT EST REPORTE AU 17 JUIN 2023 MEME SALLEREMBOURSEMENT POSSIBLE JUSQU’AU 15 MARS 2023Humour, imitations, chansons… Après les irrésistibles La Folle Parenthèse et La Folle Part en Cure, ce one-woman-show inédit est un nouveau bonheur.PMR : 03 28 14 47 77Ouverture des portes 1h avant le spectacle.. Liane Foly Votre billet est ici. LE THEATRE BARRIERE LILLE L-2019-001135/2019-001137/2019-001138 en accord avec NEDEL LIVE présente : ce spectacle. CE CONCERT EST REPORTE AU 17 JUIN 2023 MEME SALLE

REMBOURSEMENT POSSIBLE JUSQU’AU 15 MARS 2023 Humour, imitations, chansons… Après les irrésistibles La Folle Parenthèse et La Folle Part en Cure, ce one-woman-show inédit est un nouveau bonheur. PMR : 03 28 14 47 77

Ouverture des portes 1h avant le spectacle. Votre billet est ici.

Détails Catégories d’Évènement: Laruns, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu ESPACE 2015 Adresse rue Ayguebère Ville LARUNS Tarif 32.0-32.0 euros lieuville ESPACE 2015 LARUNS Departement Pyrénées-Atlantiques

ESPACE 2015 LARUNS Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laruns/

LIANE FOLY LA FOLLE REPART EN THESE ESPACE 2015 2023-03-10 was last modified: by LIANE FOLY LA FOLLE REPART EN THESE ESPACE 2015 ESPACE 2015 10 mars 2023 00:00 ESPACE 2015 LARUNS

LARUNS Pyrénées-Atlantiques