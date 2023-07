Soirée quiz en breton / français Liammzer Bubry Catégories d’Évènement: Bubry

Morbihan Soirée quiz en breton / français Liammzer Bubry, 7 juillet 2023, Bubry. Soirée quiz en breton / français Vendredi 7 juillet, 20h00 Liammzer Gratuit Venez donc passer une soirée conviviale en famille ou entre amis autour d’un verre pour tester votre culture bretonne et tenter de remporter des lots ! En breton et en français. Liammzer 3 rue de la libération, 56310 Bubry Bubry 56310 Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

