Liaisons dangereuses sur terrain multisports d’après Choderlos de Laclos Complexe Sportif du Val de l’Arc Aix-en-Provence, samedi 18 mai 2024.

Les spectateurs sont conviés à l’ultime match de la carrière libertine de Merteuil et Valmont. Ces dieux du stade médiatisés et starifiés par une arbitre aussi cynique qu’indécente offrent au public ce qu’il y a de plus séduisant leur intimité.

Au-dessus du commun des mortels, ces héros modernes entendent prouver la supériorité de leur esprit libre, en accomplissant leurs folles machinations. Affranchis de morale, Merteuil et Valmont vont se mesurer l’un l’autre et jouer la comédie, pour mieux assujettir leurs proies qui attendent sur la touche. Leurs vies, menées comme un spectacle, n’ont de sens que sous les feux de la rampe et les applaudissements du public.



Création sonore et musique Francis Ruggirello .



A partir de 12 ans.



Mise en scène et costumes Edith Amsellem avec Eloïse Bloch, Marianne Houspie, Anne Naudon, Remy Rutovic, Frédéric Schulz Richard et Marie Vourtel.



Production ERd’O en coproduction avec le Festival Scènes de Rue à Mulhouse Avec le soutien de la Région Sud, du département des Bouches-du-Rhône et de La Ville de Marseille En partenariat avec le Comité Départemental de Tennis 13, Karwan à Marseille, La Distillerie et le Théâtre Comoedia à Aubagne Aide à la reprise La Passerelle Scène Nationale des Alpes du Sud à Gap. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 19:00:00

fin : 2024-05-18 20:30:00

Complexe Sportif du Val de l’Arc 35 avenue des Infirmeries

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

