Festi’récup : Rien ne se perd, tout se transforme ! Liaison piétonne de Lapanouse Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn

Festi’récup : Rien ne se perd, tout se transforme ! Liaison piétonne de Lapanouse, 8 mars 2023, Albi. Festi’récup : Rien ne se perd, tout se transforme ! 8 – 11 mars Liaison piétonne de Lapanouse Trois jours à la découverte du zéro déchet et de la transition écologique, le tout dans un cadre convivial et bon enfant organisés par la Ville d’Albi. Liaison piétonne de Lapanouse Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Mercredi 8 mars – 14h-17h – Fête du printemps

Atelier Repair’Caf, nombreux ateliers pour les enfants (Brico récup’), stand de don de petits meubles, installation d’un plateau radio, atelier rempotage

Vendredi 10 mars – 10h – Atelier cuisine anti-gaspillage

Idées de recettes faciles, originales et anti-gaspi

Samedi 11 mars – 10h-17h – Gratiféria : déposez des objets pour leur donner une seconde vie ou prenez ceux dont vous avez besoin

Fabrication de bancs en palette pour aménager le jardin du quartier, atelier colorimétrie et stand de vêtements, atelier bijoux récup’ (Brico récup’), atelier transformation d’objets destinés à la poubelle

Evénement organisé en partenariat avec le service Patrimoine végétal et environnemental de la Ville d’Albi, la C2A, l’école E. Herriot, l’association Planèt Réemploi, Les Mains sur Terre, ACNE, le Repair’Café, et Radio Albigès.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-08T14:00:00+01:00

2023-03-11T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Liaison piétonne de Lapanouse Adresse Albi Ville Albi lieuville Liaison piétonne de Lapanouse Albi Departement Tarn

Liaison piétonne de Lapanouse Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Festi’récup : Rien ne se perd, tout se transforme ! Liaison piétonne de Lapanouse 2023-03-08 was last modified: by Festi’récup : Rien ne se perd, tout se transforme ! Liaison piétonne de Lapanouse Liaison piétonne de Lapanouse 8 mars 2023 Albi Liaison piétonne de Lapanouse Albi

Albi Tarn