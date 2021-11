Anglet Anglet Anglet, Pyrénées-Atlantiques Lia Rodrigues “Encantado” Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Lia Rodrigues “Encantado” Anglet, 27 janvier 2022, Anglet. Lia Rodrigues “Encantado” Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet

2022-01-27 20:00:00 – 2022-01-27 Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou

Enchantement, sortilège magique, synonyme d'éblouissement ou d'émerveillement, le mot encantado a inspiré une pièce éponyme à Lia Rodrigues qui nous emporte vers sa terre brésilienne pour faire danser des entités insaisissables, capables de traverser le temps. Encantado, une chorégraphie pour dépasser nos peurs et enchanter nos existences.

+33 5 59 58 73 00

Sammi Landweer

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet

