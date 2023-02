LIA (QUINTETTE) & DENDANA DOUBLE PLATEAUX LE 360 PARIS MUSIC FACTORY, 24 février 2023, PARIS.

LIA (QUINTETTE) & DENDANA DOUBLE PLATEAUX LE 360 PARIS MUSIC FACTORY. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 20:00 (2023-02-24 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

LA FABRICA SPECTACLES présente ce concert Lia (quintette)Musique latine/ latin jazz Lia puise au cœur de ses origines sud-américaines pour donner vie à une musique aux riches couleurs sonores, habitée par les rythmes de cumbia et les accents dansants des percussions latines. Son premier EP, Como Una Flor Sin Raíces, en langue espagnole, dévoile avec sensibilité et élégance ses réflexions sur ses origines et aspirations en tant que femme aux prises avec la réalité contemporaine. DistributionLia Naviliat : voix leadHubert Caldaguès : guitare, charango, chœursSantiago Gervasoni : clavicorde, chœursLucas Henri : contrebasse, choeursPaul Héroux : bombo, chœurs DenDanaFolk/Gnawa/Jazz Songwriter algérien, Dendana puise ses influences dans le blues, le rock et le patrimoine saharien. Quatrième album de l’artiste, Chadi Madi, écrit en dérja, dialecte algérien qui mêle arabe, berbère et français, parle de vivre-ensemble, de nostalgie et d’exil. Guidé par l’adage « Three cords & the truth », trois accords et la vérité, il décrit les rêves, et la réalité d’une Algérie moderne dont le souffle libertaire reste intact. Distribution DenDana (Nassim Dendane) : voix lead, guitareJeff Ludovicus : batterieRodrigo Viana : guitareYoucef Boukella : guitare basse Dendana Dendana

Votre billet est ici

LE 360 PARIS MUSIC FACTORY PARIS 32 RUE MYRHA Paris

LA FABRICA SPECTACLES présente ce concert

Lia (quintette)

Musique latine/ latin jazz

Lia puise au cœur de ses origines sud-américaines pour donner vie à une musique aux riches couleurs sonores, habitée par les rythmes de cumbia et les accents dansants des percussions latines. Son premier EP, Como Una Flor Sin Raíces, en langue espagnole, dévoile avec sensibilité et élégance ses réflexions sur ses origines et aspirations en tant que femme aux prises avec la réalité contemporaine.

Distribution

Lia Naviliat : voix lead

Hubert Caldaguès : guitare, charango, chœurs

Santiago Gervasoni : clavicorde, chœurs

Lucas Henri : contrebasse, choeurs

Paul Héroux : bombo, chœurs

DenDana

Folk/Gnawa/Jazz

Songwriter algérien, Dendana puise ses influences dans le blues, le rock et le patrimoine saharien. Quatrième album de l’artiste, Chadi Madi, écrit en dérja, dialecte algérien qui mêle arabe, berbère et français, parle de vivre-ensemble, de nostalgie et d’exil. Guidé par l’adage « Three cords & the truth », trois accords et la vérité, il décrit les rêves, et la réalité d’une Algérie moderne dont le souffle libertaire reste intact.

Distribution

DenDana (Nassim Dendane) : voix lead, guitare

Jeff Ludovicus : batterie

Rodrigo Viana : guitare

Youcef Boukella : guitare basse

.21.0 EUR21.0.

Votre billet est ici