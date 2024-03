L’IA et les images Cité des sciences et de l’Industrie Paris, jeudi 21 mars 2024.

L’IA et les images L’une des cinq médiations du parcours inédit « Esprit critique et intelligence artificielle » proposé par la Cité des sciences dans le cadre du Printemps de l’esprit critique 2024. 21 mars – 3 avril Cité des sciences et de l’Industrie Compris dans le billet exposition

Le visiteur se retrouve dans une galerie, où des images, de tous types, générées par IA sont présentées, accompagnées d’un décryptage et d’une analyse textuels. Le défi ? Analyser, décoder, décrypter le sens des mots ou des images.

Face à des créations qui semblent authentiques, mais qui sont le fruit de calculs, comment développer un esprit critique ? Les IA constituent-elles un outil qui va libérer la créativité ? Ou au contraire la limiter à ce qui a déjà été fait ?

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France

