L’IA, concrètement : de Turing à Chat GPT Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris, vendredi 26 avril 2024.

Le vendredi 26 avril 2024

de 19h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. gratuit

L’histoire et l’impact de l’intelligence artificielle sur notre quotidien : conférence

Intelligence Artificielle : de Turing à Chat GPT

Déjà riche de travaux académiques, l’histoire de l’IA est en train de se faire.

Dans cette conférence, l’origine et l’histoire des dispositifs techniques de l’IA et des computers de dernière génération seront racontées. Créées à partir de mathématiques et de métaux, avec des dollars et de la politique, ces machines au coeur de tous les fantasmes et spéculations, qui impactent nos vies pour le meilleur et pour le pire, seront présentées sous un éclairage des plus concrets.

Par Robert Nardone PhD, historien des technosciences (Conservatoire National des Arts et Métiers)

Sur réservation à partir du 26 mars.

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

Contact : +33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr http://facebook.com/BibArkoun http://facebook.com/BibArkoun

