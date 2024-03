L’IA apprend, oui, mais elle apprend avec des biais Cité des sciences et de l’Industrie Paris, samedi 23 mars 2024.

L'IA apprend, oui, mais elle apprend avec des biais Dans le cadre du Printemps de l'esprit critique, cette troisième médiation, décomposée en deux ateliers, pose la question de la confiance accordée à l'IA et aux résultats qu'elle produit. 23 mars – 3 avril Cité des sciences et de l'Industrie

Cette troisième médiation, décomposée en deux ateliers, pose la question de la confiance accordée à l’IA et aux résultats qu’elle produit.

Dans un premier temps, le public apprend à un robot ignorant à se débrouiller dans une arène, afin qu’il évite les obstacles et les murs. En fin d’apprentissage, le robot se retrouve dans d’autres conditions, pour vérifier la qualité de l’apprentissage réalisé.

Dans un second temps, le public teste une IA qui dirige vers des métiers différents des personnes dont les visages sont présentés à une caméra liée à un ordinateur. Cette IA est-elle neutre ou ne reproduit-elle pas certains travers de notre société ? Finalement, comment a-t-elle appris à trier les visages ?

