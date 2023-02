Li Mireieto Arles Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Li Mireieto Arles, 10 décembre 2023, Arles . Li Mireieto Début de la manifestation devant la salle des fêtes Arles Bouches-du-Rhône

2023-12-10 16:00:00 16:00:00 – 2023-12-10 Arles

Bouches-du-Rhône Après la cérémonie de prise de coiffe, retrouvez les Mireieto pour le passo carriero. Suivez les avec leurs parrains, marraines, les musiciens de tradition…(Seul le passo-carriero est ouvert au public) Chaque année à l’issue de la cérémonie de prise de coiffe, en présence de la Reine d’Arles et de ses Demoiselles d’Honneur, les petites filles âgées de 7 à 10 ans « Les Mireieto » traversent la ville Arles

dernière mise à jour : 2023-01-30 par

Détails Catégories d’Évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse Début de la manifestation devant la salle des fêtes Arles Bouches-du-Rhône Ville Arles lieuville Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Li Mireieto Arles 2023-12-10 was last modified: by Li Mireieto Arles Arles 10 décembre 2023 Arles Bouches-du-Rhône Début de la manifestation devant la salle des fêtes Arles Bouches-du-Rhône

Arles Bouches-du-Rhône