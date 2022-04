L’I.A. Nantaise {s’invite au Muséum} Muséum d’Histoire Naturelle Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

L’I.A. Nantaise {s’invite au Muséum} Muséum d’Histoire Naturelle, 30 avril 2022, Nantes. 2022-04-30

Horaire : 10:00 18:00

Gratuit : non Samedi 30 avril 2022 de 10h à 18h Le Muséum de Nantes Métropole, le Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes avec Nantes Université, lancent un évènement dédié à la recherche sur l’intelligence artificielle. Cette journée rassemble des acteurs publics et privés à travers de nombreux travaux scientifiques à l’échelle de la Métropole. Avec L’I.A. NANTAISE {S’INVITE AU MUSÉUM}, partez à la rencontre d’étudiants et de chercheurs travaillant dans ce domaine innovant. Au muséum, plusieurs installations vous permettront de découvrir ce qui se fait en matière de recherche et d’applications sur l’I.A. Speed DatingRépartis sur les 2 espaces d’exposition permanente, 14 étudiants en thèse présenteront en face à face leur sujet de recherche en 7 min. Les domaines concernés sont variés ; du médical à la production industrielle, en passant par l’apprentissage par imitation… Venez rencontrer ces futurs chercheurs. Paroles de chercheursProjection d’interviews de plusieurs chercheurs dans l’amphithéâtre. Découvrez leurs travaux en lien avec l’I.A., ainsi que leur vision du futur. De l’I.A. dans votre quotidienL’I.A. se trouve un peu partout dans votre quotidien. Grâce à votre smartphone, il vous est possible de réaliser de nombreuses tâches telles que l’identification d’une plante ou d’un chant d’oiseau dans la nature, la traduction en temps réel, la reconnaissance de visage… Voici l’occasion de tester plusieurs applications basées sur l’I.A. Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

