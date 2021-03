L’HYPNOSE, QUELLES PRATIQUES, QUELS BÉNÉFICES ? Korian, 18 mars 2021-18 mars 2021, Paris.

**L e soin ne se limite pas à la médecine académique et aux pratiques médicamenteuses. De plus en plus de praticiens élargissent leurs pratiques vers le soin relationnel.**

Tandis qu’un nombre croissant de patients recherche des thérapeutiques moins intrusives, plus douces et plus adaptées à leurs attentes. C’est dans ce cadre que se déroule l’éclosion des médecines complémentaires et alternatives **(MCA)**. Elles répondent à la recherche d’un pouvoir d’agir des patients. Plus largement, ces médecines complémentaires correspondent aussi à l’attention croissante des personnes, malades ou non, pour la qualité de vie et pour la prévention.

**L’hypnose est une des médecines complémentaires les plus reconnues.** Elle est utilisée de façon croissante dans la sphère

hospitalière. Dans le public comme dans le privé. Elle reste « magique » pour certains, alors que la recherche académique a démontré depuis longtemps ses effets et son efficacité auprès des enfants douloureux comme de personnes devant être opérées.

**La Fondation Korian** a lancé une étude sur cette pratique dans le cadre de l’accompagnement des patients en clinique SSR. Le Plateau sera l’occasion de présenter cette étude, de mieux saisir ce que représente l’hypnose pour les patients comme pour les professionnels de santé en soins de suite et réadaptation, et d’évoquer les enjeux liés à l’évaluation de ces pratiques et à la formation des professionnels de santé.

