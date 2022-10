L’hypnose, comme méthode médicale, méthode de soin Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistre

Finistre Morgane LE BIHAN, psychologue, psychothérapeute, praticienne en hypnose. 2 créneaux: 10h30 – 11h30 particuliers et 16h30-18h30 pour les professionnels de santé (suivi d’un cocktail et d’un temps d’échange)

Sur inscription, max 30 personnes. Elle nous proposera de retrouver du Pep’s, de l’énergie, la frite et la patate avec l’approche en hypnose. L’hypnose pour retrouver de la bonne humeur. Elle nous expliquera, de façon accessible en quoi l’hypnose peut nous aider à retrouver un nouveau souffle, un nouvel entrain. Dans vos cabinets, à domicile, dans les services de soins, au travers votre pratique professionnelle, vous rencontrer quotidiennement, des patients douloureux, douleur physique et douleur morale, psychique (elles sont souvent liées). Au-delà de la fascination, on sait désormais que l’hypnose, pratiquée et encadrée par un praticien, permet de soulager, d’alléger, de libérer certaines tensions, certains inconforts, certaines pensées. Venez écouter, vous informer, questionner autour de cette méthode. morlaix@domitys.fr +33 2 21 84 00 00 Résidence Domitys 2 Rue de Kermadiou Morlaix

