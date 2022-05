L’HYPNOSE À TRAVERS LE TEMPS Lespinasse Lespinasse Catégories d’évènement: 31150

L’HYPNOSE À TRAVERS LE TEMPS Lespinasse, 10 juin 2022, Lespinasse. L’HYPNOSE À TRAVERS LE TEMPS Place du Boulodrome ESPACE CANAL DES 2 MERS Lespinasse

2022-06-10 21:00:00 – 2022-06-10 Place du Boulodrome ESPACE CANAL DES 2 MERS

Lespinasse 31150 Lespinasse Hervé Barbereau : un des rares hypnotiseurs à savoir hypnotiser en quelques secondes. Pour ce grand show à Lespinasse, pas de caméra, pas de cinéma ! Tout se déroule sous vos yeux ! Révélé au grand public dans l’émission «Incroyable Talent» sur M6 en 2010, Hervé Barbereau enchaîne les plateaux télévision ainsi que les tournées à travers l’Europe et certains pays du Maghreb. Un spectacle interactif, original, réunissant à la fois humour, rire et mystère. Après “Hypnosis” (plus de 640 représentations en 4 ans), venez découvrir le nouveau spectacle d’Hervé Barbereau : “L’Hypnose à travers le temps”. Une fois hypnotisé, vous traverserez les siècles, des origines de l’hypnose (2500 ans avant J.C.) à nos jours, sous l’œil bienveillant d’Hervé qui mène d’une main de maître ce spectacle où l’humour et les anecdotes s’entremêlent. Spectacle offert par la Ville de Lespinasse.

Réservation en Mairie (billets à retirer sur place). Un spectacle bluffant…à dormir debout !

En 10 ans : plus de 1600 spectacles et plus de 48 000 hypnotisés.

