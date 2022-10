L’hyperréalisme à l’honneur au musée Maillol Musée Maillol Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

L'hyperréalisme à l'honneur au musée Maillol Musée Maillol, 8 septembre 2022, Paris. Du jeudi 08 septembre 2022 au dimanche 05 mars 2023

mercredi

de 10h30 à 22h00

lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h30 à 18h30

. payant De 10 à 15 euros

Après Bilbao, Canberra, Rotterdam, Liège et Bruxelles où elle a connu un immense succès, l’exposition itinérante « Hyperréalisme. Ceci n’est pas un corps » s’arrêtera prochainement au musée Maillol dans une version enrichie et en partie inédite. Plongez dans l’univers troublant de l’hyperréalisme. L’hyperréalisme est un courant artistique apparu dans les années 1960 aux États-Unis et dont les techniques sont explorées depuis lors par de nombreux artistes contemporains. L’exposition présente une série de sculptures qui ébranlent notre vision de l’art. Réalité, art ou copie ? L’artiste hyperréaliste tourne le dos à l’abstraction et cherche à atteindre une représentation minutieuse de la nature au point que les spectateurs se demandent parfois s’ils ont affaire au corps vivant. Ces œuvres génèrent ainsi une sensation d’étrangeté́, mais sont toujours porteuses de sens. Le sous-titre de l’exposition fait référence à la célèbre œuvre de René Magritte « Ceci n’est pas une pipe », qui questionnait le rapport de l’art à la réalité. Certains artistes exposés s’efforcent de donner du corps humain à la représentation la plus fidèle et vivante possible tandis que d’autres, au contraire, questionnent la notion de réalité : nouvelles technologies, représentations populaires détournées, déformations… Le parcours rassemble plus de 40 sculptures d’artistes internationaux de premier plan dont : George Segal, Ron Mueck, Maurizio Cattelan, Berlinde De Bruyckere, Duane Hanson, Carole A. Feuerman, John DeAndrea,…

Une exposition représentative d’un courant artistique dans son ensemble qui vous transporte aux frontières du réel

Certains secrets de fabrication des œuvres sont révélés par les artistes eux-mêmes. Une coproduction de Tempora et Institut für Kulturaustausch en étroite collaboration avec le musée Maillol. Musée Maillol 59-61 rue de Grenelle 75007 Paris Contact : https://www.museemaillol.com/

Sam Jinks Untitled (Kneeling Woman)

