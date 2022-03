L’hydrogène, un pas vers la neutralité carbone ? Ferme du Charmois,Salle Dinet, 24 mars 2022, Vandœuvre-lès-Nancy.

Nous avons la chance à Nancy de disposer de laboratoires de recherche pouvant nous apporter des éléments factuels pour nourrir nos réflexions et nous aider à agir en citoyens éclairés. **Au programme :** **TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET NEUTRALITÉ CARBONE** Présenté par Fabrice Lemoine Professeur à l’Université de Lorraine et chercheur au LEMTA (CNRS-UL) et Heathcliff Demaie, Responsable de projets Hydrogène-Énergie à l’Université de Lorraine, exposé illustré grâce à des simulations de l’outil interactif En-ROADS. **UN FILM** «L’hydrogène l’énergie du futur» de la série «_C’est pas sorcier_». **CONTRIBUTION DES TECHNOLOGIES DE L’HYDROGÈNE** Présenté par Heathcliff Demaie. **Évènement gratuit et ouvert à tous, ouverture des portes à 18h00.**

Entrée libre

En partenariat avec l’Université Populaire et Participative de Vandoeuvre, Sciences en Lumière vous présente la deuxième conférence sur le thème de la transition écologique.

Ferme du Charmois,Salle Dinet 2, avenue du Charmois, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Charmois Meurthe-et-Moselle



2022-03-24T18:30:00 2022-03-24T21:00:00