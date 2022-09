Libérez l’espace ! Gueuloir galactique L’Hydre en Scène Le Trait Catégories d’évènement: Le Trait

Seine-Maritime

Libérez l’espace ! Gueuloir galactique L’Hydre en Scène, 2 octobre 2022, Le Trait. Libérez l’espace ! Gueuloir galactique Dimanche 2 octobre, 17h00 L’Hydre en Scène

Gratuit Réservation recommandée

Contes, chansons, anecdotes et autres paroles météores, tout sera bon pour rallumer nos étoiles intérieures. handicap moteur mi L’Hydre en Scène 485, rue François Arago 76580 Le Trait Le Trait 76580 Seine-Maritime Normandie Bienvenu.e.s au gueuloir galactique. Célestin Quazar, de retour du dernier sommet du F.L.E (Front de libération des étoiles), nous en rapporte les conclusions. La consigne est simple : « Libérez l’espace ! ». Vive la décroissance spatiale ! Ça suffit les dérives colonisatrices des Elon Musk et consorts. Contes, chansons, anecdotes et autres paroles météores, tout sera bon pour rallumer nos étoiles intérieures. Ainsi l’univers sera préservé et continuera à nous faire rêver. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. N.B. : Cette ballade interstellaire est garantie sans contre-indication cosmique. Aucune étoile ne sera maltraitée durant la séance. Co-production festival Terres de Paroles / Production déléguée Le Safran Collectif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-02T17:00:00+02:00

2022-10-02T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Le Trait, Seine-Maritime Autres Lieu L’Hydre en Scène Adresse 485, rue François Arago 76580 Le Trait Ville Le Trait Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville L’Hydre en Scène Le Trait Departement Seine-Maritime

L’Hydre en Scène Le Trait Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-trait/

Libérez l’espace ! Gueuloir galactique L’Hydre en Scène 2022-10-02 was last modified: by Libérez l’espace ! Gueuloir galactique L’Hydre en Scène L’Hydre en Scène 2 octobre 2022 Le Trait L’Hydre en Scène Le Trait

Le Trait Seine-Maritime