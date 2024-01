Festival Séries Mania OFF : Focus Boys Boys Boys L’hybride Lille, vendredi 23 février 2024.

Festival Séries Mania OFF : Focus Boys Boys Boys À l’occasion du Festival Séries Mania OFF, L’hybride vous propose un focus autour de la série d’animation documentaire Boys Boys Boys. Vendredi 23 février, 20h30 L’hybride Tarif : adhésion 1€ + entrée gratuite – sur place uniquement, pas de réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-23T20:30:00+01:00 – 2024-02-23T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-23T20:30:00+01:00 – 2024-02-23T22:00:00+01:00

À travers 10 témoignages de 5 minutes, Boys Boys Boys questionne et dénonce un modèle de masculinité unique, brute, souvent écrasante pour les femmes comme pour les hommes. Comment réussir à vivre pleinement sous le poids de stéréotypes de genre et de préjugés sociétaux ?

À la jonction entre quête de soi, virilité, pression sociale et sexualité, la série met en lumière, par l’animation, une rare libération de la parole masculine qui remet en question les normes sociales établies autour du genre. Étonnante par son authenticité et sa volonté de déconstruire un modèle unique auquel se conformer, cette série documentaire propose divers témoignages d’hommes allemands, suisses, belges et français qui s’expriment à cœur ouvert et illustrent que le féminisme concerne aussi les hommes. Tous expliquent contourner cet idéal masculin selon leurs codes, leurs envies, pour tenter de se trouver, ou plutôt de se retrouver, à travers d’autres formes de masculinité. Entre intimes introspections et pression d’une norme sociale conventionnelle, Boys Boys Boys célèbre d’abord et avant tout l’acceptation de soi ou plus exactement, la joie d’être soi-même !

Dès 14 ans.

Projection suivie d’une rencontre avec Valentine Vendroux, réalisatrice, et Clément Treboux, co-auteur et producteur.

Dans le cadre du Festival Séries Mania OFF.

www.seriesmania.com

INFOS PRATIQUES

. Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)

. Projection : 20h30

. Tarif : adhésion 1€ + entrée gratuite – sur place uniquement, pas de réservation.

Si vous n’êtes pas encore adhérent·e pour l’année 2023-2024, l’adhésion sera à régler sur place à votre arrivée.

→ Toutes les infos : www.lhybride.org

L’hybride 18 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532484 http://www.lhybride.org [{« link »: « http://www.seriesmania.com »}, {« link »: « http://www.lhybride.org »}] Lieu culturel dédié à l’audiovisuel, L’hybride a ouvert ses portes en 2007. Il propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l’échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.