Projection débat 4K Rap #2 Les oublié.e.s des clips de rap L’Hybride Lille, jeudi 22 février 2024.

[4K RAP #2]

Jeudi 22 février 2024 20h30

1€ (adhésion à l’Hybride)

Cinéma L’Hybride 18, rue Gosselet 59000 LILLE

L’Hybride // @lhybridelille et Le Flow poursuivent leur exploration des clips de rap avec un nouveau rendez-vous 4KRAP !

Cette fois, nous laissons carte blanche à Anissa Rami // @anissa_yamna , journaliste en presse écrite et en vidéo spécialisée dans le rap (Bondy Blog, Booska-P…), qui nous propose une projection-débat sur l’envers du décor des clips de rap (réalisateur·rice·s, équipes techniques, photographes, figurant·e·s, danseur·euse·s, etc.).

Pour l’occasion, Anissa Rami sera accompagnée de Sandra Gomes // @1993initiales (journaliste, photographe et podcasteuse) et de l’équipe de @daymolition (réalisateur·rice·s) autour de la sortie de leur livre Daymolition raconte le rap français.

➡ Anissa Rami :

Journaliste indépendante, rap, société, politique. Parler de musique, avec un angle social, c’est ce qu’Anissa fait sur les divers médias avec qui elle collabore Booska-p, le Bondy Blog, Mediapart et même The Guardian.

Elle a entre autre mené une enquête sur les conditions de travail des modèles de clips de rap pour Médiapart, a réalisé plusieurs portraits vidéos de rappeuses pour le Bondy Blog, et elle écrit et coordonne la sortie du magazine hip-hop 33 carats.

➡ Sandra Gomes est journaliste, photographe et directrice artistique.

Créatrice aux multiples casquettes, ce que Sandra aime avant tout, c’est parler de rap. Sur sa chaîne YouTube, ”Sandra Gomes 1993 initiales”, où elle rencontre des rappeurs émergents et décrypte l’imagerie du rap, dans les podcasts Outcast et Tierlist, mais aussi lors de conférences comme récemment sur le thème ”le clip de rap et les femmes”. Sandra est également curatrice de la playlist Dailyfresh.

Depuis octobre 2022, elle est présente dans l’émission d’Apple Music “Le Code Review”, une émission bi-mensuelle sur l’actualité rap aux côtés de Mehdi Maïzi et Raphaël Da Cruz

