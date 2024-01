Spécial Kids : Des trésors plein ma poche L’hybride Lille, dimanche 18 février 2024.

Spécial Kids : Des trésors plein ma poche Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de courage, on a tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! Dimanche 18 février, 16h00 L’hybride Tarif : entrée 3€ – jauge limitée, réservation conseillée (via le formulaire en ligne uniquement)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-18T16:00:00+01:00 – 2024-02-18T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-18T16:00:00+01:00 – 2024-02-18T17:00:00+01:00

Dans ce programme de courts métrages, 6 jeunes réalisatrices emmènent les plus petits dans leurs univers tendres, drôles et poétiques.

Dès 3 ans.

La projection sera précédée d’une lecture en lien avec la thématique du programme, et suivie d’un échange autour des films diffusés.

En partenariat avec Lire et faire lire.

INFOS PRATIQUES

. Ouverture des portes : 15h (bar et petite restauration disponibles sur place)

. Projection : 16h

. Tarif : entrée 3€ – jauge limitée, sur réservation uniquement

Attention : si vous ne vous êtes pas présentés 10 min avant le début de la séance, vos places seront libérées pour d’autres spectateurs. Merci de nous contacter si vous avez réservé et que vous ne pouvez pas honorer votre réservation : contact@lhybride.org

→ Toutes les infos : www.lhybride.org

L'hybride 18 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532484 http://www.lhybride.org Lieu culturel dédié à l'audiovisuel, L'hybride a ouvert ses portes en 2007. Il propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l'échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.