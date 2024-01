Short Export : Coups de cœur allemands ! L’hybride Lille, jeudi 8 février 2024.

Short Export : Coups de cœur allemands ! Voyagez dans le monde entier avec une sélection exquise de courts métrages allemands ! Jeudi 8 février, 20h30 L’hybride Tarif : adhésion 1€ + entrée 4€ – sur place uniquement, pas de réservation

Chaque année, une coopération franco-allemande de longue date entre AG Kurzfilm – l’Association Fédérale Allemande du Court Métrage, German Films, le Goethe-Institut Lyon, la Kurzfilm Agentur Hamburg et le Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand propose un excellent programme qui permet de faire voyager dans le monde entier une sélection exquise de courts métrages allemands.

Les 6 films qui composent le programme Short Export – Made in Germany 2023 ont été sélectionnés parmi plus de 470 candidatures allemandes au Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand et donnent un aperçu de la diversité tant artistique qu’esthétique et thématique du court métrage allemand.

Cette sélection parle avec grande éloquence de recherches : celle des bons mots, celle de la destination, celle des débuts et celle de ce qui restera de nous. Cette aventure nous guide depuis une place de Cologne jusqu’au fond des mers et dans l’espace, en passant par la frontière entre la Biélorussie et la Pologne.

Cette 18e édition de Short Export propose un programme aussi contemplatif qu’insouciant, aussi frustrant que surprenant !

Dès 14 ans.

En partenariat avec le Goethe-Institut de Lille.

INFOS PRATIQUES

. Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)

. Projection : 20h30

. Tarif : adhésion 1€ + entrée 4€ – sur place uniquement, pas de réservation

Si vous n’êtes pas encore adhérent·e pour l’année 2023-2024 l’adhésion sera à régler sur place à votre arrivée.

L'hybride 18 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532484 http://www.lhybride.org Lieu culturel dédié à l'audiovisuel, L'hybride a ouvert ses portes en 2007. Il propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l'échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.