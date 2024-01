Open Screen L’hybride Lille, vendredi 2 février 2024.

Open Screen L’hybride vous ouvre son écran pour une nouvelle soirée Open Screen ! Vendredi 2 février, 20h30 L’hybride Tarif : adhésion 1€ + entrée gratuite – sur place uniquement, pas de réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:00:00+01:00

Un Open Screen, c’est comme un Open Mic, mais avec des films ! Vous souhaitez participer ? Deux règles seulement : pas plus de 15 minutes et être là le jour J pour présenter son film. La diffusion se fera dans la limite de la durée disponible.

Fiction, documentaire, animation, expérimental, films complètement perchés… tous les styles et tous les genres sont permis !

Et si vous n’avez pas de film à présenter, venez encourager les participant·e·s et découvrez les petits chefs-d’œuvre des réalisateur·rice·s de la région !

> Pour participer, envoyez votre film avant le 15 janvier 2024 via ce formulaire en ligne !

INFOS PRATIQUES

. Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)

. Projection : 20h30

. Tarif : adhésion 1€ + entrée gratuite – sur place uniquement, pas de réservation

Si vous n’êtes pas encore adhérent·e pour l’année 2023-2024 l’adhésion sera à régler sur place à votre arrivée.

→ Toutes les infos : www.lhybride.org

L’hybride 18 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532484 http://www.lhybride.org [{« link »: « https://forms.gle/WDRnWAd8MnZCpEC19 »}, {« link »: « http://www.lhybride.org »}] Lieu culturel dédié à l’audiovisuel, L’hybride a ouvert ses portes en 2007. Il propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l’échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.