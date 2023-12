Mashup Film Festival L’hybride Lille, 19 janvier 2024, Lille.

Mashup Film Festival Vendredi 19 janvier 2024, 20h30 L’hybride Tarif : adhésion 1€ + entrée 4€ – sur place uniquement, pas de réservation

Début : 2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T22:30:00+01:00

COMPÉTITION OFFICIELLE

Venez découvrir les films sélectionnés pour la compétition du Mashup Film Festival !

Pour cette saison 7, des tendances inédites se dessinent. Les films mashup sélectionnés conservent leur dimension historique de collages débridés nostalgiques et musicaux dans une logique de célébration de la culture populaire. Mais ces œuvres sont également traversées par les préoccupations d’aujourd’hui et de demain telles que l’intelligence artificielle et ses corollaires que sont le devenir de l’humanité ou la manipulation des images.

MASHUP CinémIA

Depuis 2 ans, l’Intelligence Artificielle a totalement court-circuité les processus créatifs en matière de fabrication visuelle. Elle a permis à des milliers de personnes qui n’ont jamais tenu une caméra ou un crayon de mettre en image leur imagination en se passant des techniques traditionnelles. Si nous ne sommes qu’au début de cette révolution, les choses évoluent très vite. Il y a un peu moins d’un an, les premières vidéos générées par IA sont devenues réalité. Ces dernières sont encore imparfaites et étranges, mais c’est ce qui leur donne leur particularité. Et que se passe-t-il quand on décide de jouer avec ces imperfections ? L’IA est-elle l’ultime outil de mashup ? Elle permet en tout cas de puiser dans des millions d’images présentes sur internet pour les mélanger et mettre en scène autrement des films ou des personnages populaires. Pour montrer l’étendue des possibilités, nous avons sélectionné les exemples les plus évocateurs, mais aussi les plus représentatifs de ce genre en constante évolution.

Déconseillé aux moins de 16 ans.

En partenariat avec le Mashup Film Festival.

www.mashup-film-festival.com

INFOS PRATIQUES

. Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)

. Projection : 20h30

. Tarif : adhésion 1€ + entrée 4€ – sur place uniquement, pas de réservation

Si vous n’êtes pas encore adhérent·e pour l’année 2023-2024 l’adhésion sera à régler sur place à votre arrivée.

→ Toutes les infos : www.lhybride.org

L'hybride 18 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532484 http://www.lhybride.org Lieu culturel dédié à l'audiovisuel, L'hybride a ouvert ses portes en 2007. Il propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l'échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.