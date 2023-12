Le programme de courts du mois : Politiquement incorrect L’hybride Lille, 18 janvier 2024, Lille.

Le programme de courts du mois : Politiquement incorrect 18 – 27 janvier 2024 L’hybride Tarif : adhésion 1€ + entrée 4€ – sur place uniquement, pas de réservation

Début : 2024-01-18T20:30:00+01:00 – 2024-01-18T22:30:00+01:00

Fin : 2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T22:30:00+01:00

Survivance du colonialisme, réchauffement climatique, communautés d’incels… Dans ce climat de crises et d’incertitudes, quoi de mieux que du politiquement incorrect pour se changer les idées et refaire le monde ?

L’hybride vous propose un programme varié, avec des courts métrages aussi engagés qu’irrévérencieux et qui n’hésitent pas à rire de la bêtise humaine. Amitié solidaire, critique du capitalisme, révolte en musique… Des films surprenants qui bousculent les codes, pour vous (ré)chauffer en plein cœur de l’hiver !

Dès 16 ans.

Jeudi 18 janvier 2024 – 20h30

Samedi 20 janvier 2024 – 20h30

Vendredi 26 janvier 2024 – 20h30

Samedi 27 janvier 2024 – 20h30

INFOS PRATIQUES

. Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)

. Quiz et projection : 20h30

. Tarif : adhésion 1€ + entrée 4€ – sur place uniquement, pas de réservation.

Si vous n’êtes pas encore adhérent·e pour l’année 2023-2024 l’adhésion sera à régler sur place à votre arrivée.

L'hybride 18 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532484