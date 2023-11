La soirée quiz de Noël ! L’hybride Lille, 16 décembre 2023, Lille.

La soirée quiz de Noël ! Samedi 16 décembre, 20h30 L’hybride Tarif : adhésion 1€ + entrée gratuite – sur place uniquement, pas de réservation.

Venez tester vos connaissances à travers une série de quiz consacrés au cinéma – entrecoupés de vidéos de la chaîne YouTube Calmos – et tentez de remporter un des lots à gagner (garantis sans Encyclopédie Larousse) !

Note : un téléphone portable muni d’une connexion Internet est nécessaire pour pouvoir participer au quiz.

www.calmos.net

www.youtube.com/calmos

Dès 14 ans.

INFOS PRATIQUES

. Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)

. Début du quiz : 20h30

Si vous n’êtes pas encore adhérent·e pour l’année 2022-2023, l’adhésion sera à régler sur place à votre arrivée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T22:00:00+01:00

