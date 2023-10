L’école des fans L’hybride Lille, 2 décembre 2023, Lille.

L’école des fans Samedi 2 décembre, 20h30 L’hybride Tarif : adhésion 1€ + 4€ – sur place uniquement, pas de réservation

De ce fait, l’équipe de L’hybride a décidé de rendre hommage à la passion du chant sous toutes ses formes : de la comédie musicale aux clips les plus loufoques, en passant par les jingles de votre adolescence… Tous les ingrédients seront réunis pour réveiller le Balavoine qui sommeille en vous. Et si l’envie vous prend, l’équipe vous laisse même le micro en fin de séance pour une session de karaoké endiablée…

Dès 14 ans.

INFOS PRATIQUES

. Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)

. Projection : 20h30

Si vous n’êtes pas encore adhérent·e pour l’année 2023-2024 l’adhésion sera à régler sur place à votre arrivée.

→ Toutes les infos : www.lhybride.org

L’hybride 18 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532484 http://www.lhybride.org [{« link »: « http://www.lhybride.org »}] Lieu culturel dédié à l’audiovisuel, L’hybride a ouvert ses portes en 2007. Il propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l’échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T22:00:00+01:00

