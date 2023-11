Sport et solidarité internationale : le parcours migratoire L’hybride Lille, 23 novembre 2023, Lille.

Sport et solidarité internationale : le parcours migratoire Jeudi 23 novembre, 19h30 L’hybride Gratuit : Adhésion à l’Hybride de 1 € sur place ou via leur site internet.

[DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES SOLIDARITES INTERNATIONALES]

Participez à une soirée mettant à l’honneur les valeurs de la solidarité internationale et du sport dans le contexte des parcours migratoires. L’événement sera ponctué de plusieurs courts métrages, de temps d’échanges et de témoignages avec un panel d’intervenants, suivi d’une performance de l’artiste Floran Attuoman Dhossou, chorégraphe, danseur et enseignant de danse à l’Institut supérieur des arts et de l’action culturelle.

Cette manifestation permettra d’aborder de multiples questions :

– Comment le sport peut-il aider les migrants à s’intégrer dans leur nouvelle société ?

– Quelles sont les difficultés rencontrées par les sportifs migrants et comment peuvent-elles être surmontées ?

– Comment les gouvernements, les organisations sportives et les associations peuvent-ils favoriser l’inclusion des migrants dans le sport ?

– Comment le sport peut-il être utilisé pour sensibiliser l’opinion publique aux questions liées à la migration et à la solidarité internationale ?

Organisé par le GRDR, L’Hybride et la Ligue de l’enseignement Fédération du Nord.

[Métro] Mairie de Lille ou République-Beaux-arts

[V’Lille] Jeanne d’Arc

L’hybride 18 rue gosselet, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532584 https://www.lhybride.org/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.lhybride.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/GrdrNPDC/?locale=fr_FR »}] Lieu culturel dédié à l’audiovisuel, L’hybride propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l’échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T19:30:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00

2023-11-23T19:30:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00

GRDR