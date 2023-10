Cour(t)s d’École L’hybride Lille, 18 novembre 2023, Lille.

Cour(t)s d’École Samedi 18 novembre, 11h00 L’hybride Entrée libre

Ouvert aux familles, aux étudiant.es en cinéma d’animation, aux professionnels et aux amateurs !

ATELIERS DÉCOUVERTE DU CINEMA D’ANIMATION

Samedi 18 novembre – de 11H à 17H

Pour la 9e édition de Cour(t)s d’Écoles, Cellofan’ investit L’hybride pour une journée d’ateliers qui vous feront découvrir ou redécouvrir les techniques traditionnelles du cinéma d’animation.

Accompagné·e·s par des animateur·rices, des réalisateur·rices et des intervenant·es expérimenté·es, vous pourrez vous essayer à différentes techniques. Au programme : initiation à la stratacut, à la création de décors stop motion, aux papiers découpés et au V-Jing !

Dès 8 ans, gratuit et sans réservation.

PROJECTION DES FILMS ETUDIANTS

Découvrez deux projections de courts-métrages étudiants des Hauts-de-France et de Belgique.

19h30 – Courts-métrages tout public

21h – Courts-métrages adultes

L’hybride 18 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532484 http://www.lhybride.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1416779512230389 »}] Lieu culturel dédié à l’audiovisuel, L’hybride a ouvert ses portes en 2007. Il propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l’échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T11:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:00:00+01:00

2023-11-18T11:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:00:00+01:00