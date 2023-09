« Un week-end en Pologne à L’hybride » – Séance spéciale Kids : MinoPolska L’hybride Lille, 15 octobre 2023, Lille.

« Un week-end en Pologne à L’hybride » – Séance spéciale Kids : MinoPolska Dimanche 15 octobre, 15h00 L’hybride Entrée 3€

Sur réservation : www.lhybride.org

Cette séance permet au jeune public de découvrir plusieurs chefs d’œuvres de l’âge d’or de l’animation polonaise : marionnettes, animation, celluloïd… un régal pour les yeux et les oreilles des petits et des grands !

La séance est précédée d’une lecture d’albums jeunesse de la littérature polonaise par l’association Lire et faire lire.

L’hybride 18 rue gosselet, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532584 https://www.lhybride.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://lhybride.org/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 53 24 84 »}] Lieu culturel dédié à l’audiovisuel, L’hybride propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l’échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

Rencontres audiovisuelles