10 ans du jumelage Lille-Wrocław : Carte blanche au Festival International New Horizons Vendredi 13 octobre, 20h30 L’hybride Tarif : adhésion 1€ + 4€ – sur place uniquement, pas de réservation.

Créé en 2001, le Festival International New Horizons de Wrocław est rapidement devenu l’un des événements cinématographiques les plus importants de Pologne et d’Europe centrale. Depuis sa création, le Festival se démarque par son identité unique, celle de s’ouvrir aux expérimentations et à la promotion de jeunes talents inconnus du grand public. Une identité que l’on retrouve dans la section « Shortlist » dédiée au meilleur du court métrage polonais qui, depuis 2021, est supervisée par Piotr Czerkawski, critique de cinéma et membre de l’Académie européenne du cinéma.

Le programme sélectionné pour L’hybride comprendra des films présentant les différentes facettes du court métrage polonais : lyrique, ironique et socialement engagé.

Dès 14 ans.

En présence de :

. Piotr Czerkawski, programmateur au Festival International New Horizons

. Katarzyna Warzecha, réalisatrice de We Have One Heart

Avant la séance, l’association Les Sens du Goût vous propose un atelier gratuit de confection de soupe polonaise à L’hybride (17h).

Attention : nombre de places limité – Sur inscription uniquement.

En partenariat avec le Festival International New Horizons de Wrocław.

www.nowehoryzonty.pl

Avec le soutien de la Ville de Lille.

INFOS PRATIQUES

. Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)

. Projection : 20h30

Si vous n’êtes pas encore adhérent·e pour l’année 2023-2024 l’adhésion sera à régler sur place à votre arrivée.

Toutes les infos : www.lhybride.org

Lieu culturel dédié à l'audiovisuel, L'hybride a ouvert ses portes en 2007. Il propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l'échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:30:00+02:00

