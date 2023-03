4KRAP #1 : Ben PLG au crible L’hybride Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

4KRAP #1 : Ben PLG au crible L’hybride, 30 mars 2023, Lille. 4KRAP #1 : Ben PLG au crible Jeudi 30 mars, 20h30 L’hybride Tarif : adhésion 1€ + entrée gratuite Aujourd’hui, iels s’entourent de réals audacieux·euse·s qui savent naviguer entre charbon et paillettes, entre BX et ter ter. Pour ce premier rendez-vous 4KRAP, nous reviendrons sur des anecdotes, astuces et grands moments de deux de ces architectes visuels au prisme de 4 clips du rappeur Ben PLG ! Anastasia Salomé : Photographe de Ben PLG, à l’origine de la pochette de son album Dans nos yeux, elle est également réalisatrice de plusieurs de ses clips, ainsi que plus récemment, du clip Vigilant de Konga. Quentin Tavernier : Réalisateur et directeur artistique, mais également le créateur de Cavalcade.TV (studio de création spécialisé dans la réalisation de projets audiovisuels et graphiques), qui a également réalisé des clips de Ben PLG ou Bakari. En présence de Anastasia Salomé et Quentin Tavernier, réalisateur·ice·s. En partenariat avec le Flow.

www.flow.lille.fr INFOS PRATIQUES

. Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)

. Projection : 20h30

. Tarif : adhésion 1€ + entrée gratuite

Si vous n’êtes pas encore adhérent·e pour l’année 2022-2023, l’adhésion sera à régler sur place à votre arrivée. Toutes les infos : www.lhybride.org L’hybride 18 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532484 http://www.lhybride.org [{« link »: « https://www.flow.lille.fr »}, {« link »: « https://www.lhybride.org »}] Lieu culturel dédié à l’audiovisuel, L’hybride a ouvert ses portes en 2007. Il propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l’échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T20:30:00+02:00 – 2023-03-30T22:30:00+02:00

2023-03-30T20:30:00+02:00 – 2023-03-30T22:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu L'hybride Adresse 18 rue Gosselet Ville Lille Departement Nord Lieu Ville L'hybride Lille

L'hybride Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

4KRAP #1 : Ben PLG au crible L’hybride 2023-03-30 was last modified: by 4KRAP #1 : Ben PLG au crible L’hybride L'hybride 30 mars 2023 L'hybride Lille lille

Lille Nord