4KRAP #1 L’Hybride Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

4KRAP #1 L’Hybride, 30 mars 2023, Lille. 4KRAP #1 Jeudi 30 mars, 20h00 L’Hybride

Prix Libre

Ben PLG au crible. L’Hybride 18 Rue Gosselet 59000 Lille Lille-Centre Lille 59046 Nord Hauts-de-France A l’heure des écrans multiples, la qualité d’une presta rap se définit aussi par l’univers visuel installé. Les rappeur.se.s du Nord l’ont bien compris et s’entourent de reals audacieux.se qui savent naviguer entre charbon et paillettes, entre BX et ter ter.

Pour cette première étape, on passe revient sur annecdotes, astuces et grands moments de deux de ces architectes visuels au prisme de 4 clips de leurs choix ! – Anastasia Salomé : Photographe de Ben PLG, à l’origine de la pochette de son album « Dans nos yeux », elle est également réalisatrice de plusieurs de ses clips, ainsi que plus récemment, le clip « Vigilant » de Konga. – Quentin Tavernier : Réalisateur et directeur artistique, mais également le créateur de Cavalcade.TV (studio de création spécialisé dans la réalisation de projets audiovisuels et graphiques), qui a également réalisé des clips de Ben PLG ou Bakari.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T20:00:00+02:00

2023-03-30T23:00:00+02:00 Mauvaise Nouvelle – Ben PLG

