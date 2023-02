4KRAP #1 : Ben PLG au crible L’hybride Lille Catégories d’Évènement: Lille

Tarif : adhésion 1€ + entrée gratuite Aujourd’hui, iels s’entourent de réals audacieux·euse·s qui savent naviguer entre charbon et paillettes, entre BX et ter ter. Pour ce premier rendez-vous 4KRAP, nous reviendrons sur des anecdotes, astuces et grands moments de deux de ces architectes visuels au prisme de 4 clips du rappeur Ben PLG ! Anastasia Salomé : Photographe de Ben PLG, à l’origine de la pochette de son album Dans nos yeux, elle est également réalisatrice de plusieurs de ses clips, ainsi que plus récemment, du clip Vigilant de Konga. Quentin Tavernier : Réalisateur et directeur artistique, mais également le créateur de Cavalcade.TV (studio de création spécialisé dans la réalisation de projets audiovisuels et graphiques), qui a également réalisé des clips de Ben PLG ou Bakari. En présence de Anastasia Salomé et Quentin Tavernier, réalisateur·ice·s. En partenariat avec le Flow.

www.flow.lille.fr INFOS PRATIQUES

. Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)

. Projection : 20h30

. Tarif : adhésion 1€ + entrée gratuite

Si vous n'êtes pas encore adhérent·e pour l'année 2022-2023, l'adhésion sera à régler sur place à votre arrivée. Toutes les infos : www.lhybride.org

L'hybride
18 rue Gosselet
Lille 59000 Nord
0320532484

2023-03-30T18:30:00+00:00 – 2023-03-30T20:30:00+00:00

